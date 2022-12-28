Повітряні сили збили понад 420 ракет і 430 дронів з вересня

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Із 11 вересня сили української протиповітряної оборони збили понад 420 російських ракет і 430 ворожих "дронів-камікадзе", повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 28 грудня.

"Усі дату 10 жовтня, від першого масованого обстрілу (енергетичної інфраструктури України – ред.), взяли за початок відліку атак на енергетичну інфраструктуру. Але ж насправді вдарили по Харківській ТЕЦ ще 11 вересня. Саме ця дата, коли терористи напали на башти-близнюки (у 2001 році в Нью-Йорку – ред.), – так само й вони (росіяни) почали нападати на нашу критичну інфраструктуру.

Із цього часу вже понад 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті Протиповітряною обороною, а атакувала більша кількість, зрозуміло".

Багато ракет у РФ використано, носії є, але не факт, що є в достатній кількості ракети до них, зазначив Ігнат.

За його словами, літаки стратегічної авіації – Ту-95 і Ту-160 – зараз перебазувалися на інші аеродроми, розосередилися в РФ.

Ігнат висловив думку, що вибухи на аеродромі в Енгельсі й передислокація техніки РФ у Приморський край суттєво не впливають на здатність російської авіації завдавати ракетні удари по Україні.