Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Російський диктатор Володимир Путін скасував другий офіційний візит за тиждень, що викликало нові чутки про його проблеми зі здоров’ям, повідомляє Новое время.

Про це пише британський таблоїд The Sun у середу, 28 грудня.

Глава кремлівського режиму відмовився від візиту до Пскова, де мав приїхати на завод Титан-Полімер і зустрітися з місцевим губернатором, нібито через нельотні умови. При цьому, як повідомляє російське Агентство, адміністрація міста вдень звітувала про хорошу погоду, а переважна більшість літаків вилетіли у Псков з Санкт-Петербурга, де, за офіційними даними, перебуває Путін, за розкладом.

Минулого тижня російський диктатор в останню мить скасував візит у Нижній Тагіл (там розташований Уралвагонзавод) і натомість приїхав до Тули, яку очолює його колишній охоронець Олексій Дюмін.

The Sun зазначає, що за кілька днів у Москві помер спецпредставник Уралвагонзаводу та колишній головнокомандувач сухопутними військами країни-терориста генерал Олексій Маслов.﻿

Інфографіка: НВ

Інфографіка: НВ

Наприкінці 2022 року Путін відмовився від кількох важливих публічних виступів, вклюно зі зверненням до ради федерації РФ та підсумковою пресконференцією. Це спричинило хвилю публікацій у таблоїдах про проблеми зі здоров'ям диктатора.