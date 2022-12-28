Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!
Детальніше

The Sun: Путін скасував другу поїздку за тиждень, породивши нові чутки про проблеми зі здоров’ям

The Sun: Путін скасував другу поїздку за тиждень, породивши нові чутки про проблеми зі здоров’ям
Фото: kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін скасував другий офіційний візит за тиждень, що викликало нові чутки про його проблеми зі здоров’ям, повідомляє Новое время.

Про це пише британський таблоїд The Sun у середу, 28 грудня.

Глава кремлівського режиму відмовився від візиту до Пскова, де мав приїхати на завод Титан-Полімер і зустрітися з місцевим губернатором, нібито через нельотні умови. При цьому, як повідомляє російське Агентство, адміністрація міста вдень звітувала про хорошу погоду, а переважна більшість літаків вилетіли у Псков з Санкт-Петербурга, де, за офіційними даними, перебуває Путін, за розкладом.

Минулого тижня російський диктатор в останню мить скасував візит у Нижній Тагіл (там розташований Уралвагонзавод) і натомість приїхав до Тули, яку очолює його колишній охоронець Олексій Дюмін.

The Sun зазначає, що за кілька днів у Москві помер спецпредставник Уралвагонзаводу та колишній головнокомандувач сухопутними військами країни-терориста генерал Олексій Маслов.﻿

6bd5a8147ec124350af0553048e32aae.jpg?q=8
Інфографіка: НВ

ebbbf863a1e742eabab4be84d8ed0137.jpg?q=8
Інфографіка: НВ

Наприкінці 2022 року Путін відмовився від кількох важливих публічних виступів, вклюно зі зверненням до ради федерації РФ та підсумковою пресконференцією. Це спричинило хвилю публікацій у таблоїдах про проблеми зі здоров'ям диктатора.

Новини

Популярні теми форуму

analytics