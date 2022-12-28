Країни-члени Євросоюзу передадуть Україні 120 шкільних автобусів

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Країни-члени Європейського Союзу передадуть Україні 120 шкільних автобусів, повідомляє Ділова столиця.

Про це повiдомляє пресслужба Єврокомісії.

В акції солідарності взяли участь Естонія, Фінляндія, Латвія, Німеччина та Нідерланди із посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Так, держави закупили та передадуть Україні 120 шкільних автобусів.

Таким чином, загальна кількість шкільних автобусів для України сягне 240 шт.

Крім того, Євросоюз виділить 14 млн євро на закупівлю ще 120 шкільних автобусів для України.

Як повідомлялось, по всій Україні налічують понад 2,5 тисячі шкільних укриттів, в яких є інтернет.