Прикордонники розповіли, скільки російських військ у Білорусі

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Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомив, що наразі Росія зібрала в Білорусі угруповання військ кількістю 10 200 людей і що цієї кількості для наступу на Україну недостатньо, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Дейнеко в етері національного телемарафону в середу.

"Те угруповання, яке є у збройних сил Російської Федерації (в Білорусі - УП), це близько 10 200 військовослужбовців, воно неспроможне виконати завдання щодо повторного наступу на територію нашої держави".

За словами головного прикордонника, щоденно і розвідка, і ДПСУ, і оперативно-розшукові підрозділи моніторять обстановку на території Білорусі, їм також допомагають "негласні помічники". Усі вони повідомляють, що "реальних можливостей" для наступу у ворога немає.