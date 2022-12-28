Міністри оборони Франції та України домовилися про нові поставки систем ППО
Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Міністри домовилися про продовження передачі зброї та боєприпасів українській армії, включаючи системи ППО, повідомляє Новое время.
"Був радий прийняти у Києві французького колегу та великого друга Себастьяна Лекорню. Цей візит є не лише актом хоробрості, а й демонстрацією потужної підтримки України", — пише Резніков у Twitter.
Він наголосив, що Франція продовжить передавати Україні військову допомогу.
"Постачання зброї та боєприпасів для української армії буде продовжено, включаючи чудові французькі системи для захисту нашої землі та неба", — написав український міністр.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський зустрівся в Києві з міністром оборони Франції, який приїхав до України вперше з початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією.