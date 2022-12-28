Міністри оборони Франції та України домовилися про нові поставки систем ППО

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Міністри домовилися про продовження передачі зброї та боєприпасів українській армії, включаючи системи ППО, повідомляє Новое время.

"Був радий прийняти у Києві французького колегу та великого друга Себастьяна Лекорню. Цей візит є не лише актом хоробрості, а й демонстрацією потужної підтримки України" , — пише Резніков у Twitter.

Він наголосив, що Франція продовжить передавати Україні військову допомогу.

"Постачання зброї та боєприпасів для української армії буде продовжено, включаючи чудові французькі системи для захисту нашої землі та неба" , — написав український міністр.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський зустрівся в Києві з міністром оборони Франції, який приїхав до України вперше з початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією.