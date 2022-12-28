Міністр оборони: Ізраїль підвищив готовність до атаки на Іран

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, який йде у відставку, заявив, що країна підвищила готовність до нападу на іранські ядерні об'єкти, повідомляє Новое время.

Як повідомляє агентство Bloomberg, виступаючи на церемонії випуску пілотів ВПС, Ганц сказав, що вони одного дня можуть взяти участь у цьому нападі:

«За два-три роки… ви можете взяти участь в атаці на ядерні об'єкти в Ірані, до якої ми готуємося, а останніми роками значно підвищуємо готовність».

Ізраїль дедалі більше стурбований тим, що Іран може попросити Росію про допомогу зі своєю ядерною програмою в обмін на постачання зброї для повномасштабної війни проти України. Ізраїль має намір вжити будь-яких заходів, щоб не допустити появи в Ірану ядерної бомби, пише Bloomberg. Агентство також нагадує, що у 2007 році Ізраїль знищив недобудований ядерний реактор у Сирії.

У четвер, 29 грудня, парламент Ізраїлю має затвердити новий уряд на чолі з Біньяміном Нетаньягу. Очікується, що Ганц залишиться в парламенті як представник опозиції.

Раніше The New York Times повідомило, що США разом із Ізраїлем працюють над тим, що позбавити Іран можливості виробляти і постачати країні-агресору Росії дрони для використання у війні проти України.