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Повітряні сили збили на Дніпропетровщині 5 ворожих дронів

Повітряні сили збили на Дніпропетровщині 5 ворожих дронів
Фото: Скріншот

Повітряні сили збили на Дніпропетровщині 5 ворожих дронів, імовірно іранських "Шахедів", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило повітряне командування "Схід".

"На Дніпропетровщині підрозділами повітряного командування "Схід" знищено п'ять БПЛА противника (імовірно Шахеди)".

Нагадаємо: 

  • Окупанти ввечері 28 грудня атакували Україну дронами-камікадзе. 
  • Наразі тривога триває у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській і Черкаській областях. 
  • Місцеві жителі та журналісти повідумляли про звуки вибухів у Дніпрі.

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