Повітряні сили збили на Дніпропетровщині 5 ворожих дронів
Повітряні сили збили на Дніпропетровщині 5 ворожих дронів, імовірно іранських "Шахедів", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило повітряне командування "Схід".
"На Дніпропетровщині підрозділами повітряного командування "Схід" знищено п'ять БПЛА противника (імовірно Шахеди)".
Нагадаємо:
- Окупанти ввечері 28 грудня атакували Україну дронами-камікадзе.
- Наразі тривога триває у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській і Черкаській областях.
- Місцеві жителі та журналісти повідумляли про звуки вибухів у Дніпрі.