Український суд ухвалив перший вирок за воєнний злочин у Криму
Український суд ухвалив перший вирок за воєнний злочин, вчинений у тимчасово окупованому Криму. Засуджено двох колишніх працівників СБУ, які катували активіста Євромайдану Олександра Костенка, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні прокуратури АРК та м. Севастополь у Telegram.
"Це перший вирок за порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) з початку міжнародного збройного конфлікту в Криму. Прокурори в суді довели, що засуджені ув’язнили та катували українського активіста Євромайдану Олександра Костенка", – поінформував керівник прокуратури Криму Ігор Поночовний.
Як зазначається, двох колишніх працівників СБУ Криму заочно засудили до 9 та 10 років позбавлення волі.
У прокуратурі повідомили, що після окупації Криму вони почали співпрацювати з ворогом та перейшли на службу до так званого управління ФСБ РФ по Республіці Крим та м. Севастополь.
"На початку 2015 року "співробітники ФСБ" у м. Сімферополь викрали, а надалі ув’язнили українського активіста, учасника Революції Гідності Олександра Костенка. До нього застосовували катування електричним струмом, фізичне насильство та погрози. Такими методами засуджені намагалися отримати зізнання у злочині, якого активіст не вчиняв, а саме у завданні тілесних ушкоджень співробітнику спецпідрозділу "Беркут" у 2014 році на Майдані Незалежності у м. Києві", – розповіли у прокуратурі.
Через кілька місяців окупанти вже розпочали "суд" над потерпілим. Обвинувачення проти нього представляла колишня окупаційна "прокурорка" Криму Наталія Поклонська. Пізніше за цю справу вона отримала звання "генерала".