Зеленський звернувся до українців – підтримуйте одне одного

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу, 28 грудня, попросив українців підтримувати інших, приділяти більше уваги близьким і допомагати тим, кому зараз важко, повідомляє Новое время.

"Хоч би що відбувалося і було у вас на душі, підтримуйте одне одного. Обовʼязково. Будь ласка, знаходьте час, щоб сказати теплі слова тим, хто поруч із вами. Навіть якщо це не близькі вам люди — просто іншим українцям... Частіше обіймайте рідних. Частіше кажіть друзям, як ви їх цінуєте. Частіше підтримуйте колег. Частіше дякуйте батькам. Частіше радійте дітям" , — закликав він.

Глава держави додав, що українці не втратили і не втратять людяність, незважаючи на непростий рік попереду. Він також закликав підтримувати тих, хто захищає Україну, і робити все для допомоги українським бійцям.

"Наша з вами увага до інших, коли її може не вистачати від когось із рідних — із різних причин, — наші з вами слова, які можуть зігріти тих, хто поруч, коли події надто холодні, і наша з вами турбота одне про одного, коли обставини випробовують, — все це теж наш спільний захист" , — наголосив Зеленський.

Президент України 28 грудня виступив із щорічним посланням у Верховній Раді. Під час звернення, яке тривало майже годину, він згадав події повномасштабної війни, розв'язаної Росією, те, як українці своєю стійкістю об'єднали світ, і назвав три пункти, яких має дотримуватися суспільство, щоб рухатися в напрямку перемоги і далі.