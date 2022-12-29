WSJ: Експорт російської нафти морським шляхом знизився на чверть

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Експорт російської нафти морським шляхом знизився у грудні майже на чверть порівняно із середніми показниками за 2022 рік. Зниження показників експорту зафіксовано і натомість запровадження Заходом стелі ціни нафту.﻿ Про це повідомляє The Wall Street Journal, повідомляє Новое время.

Як пише видання, Росія в грудні щодня експортувала близько 2,5 млн барелів нафти. Це на 22% нижче від середнього показника за попередні 11 місяців поточного року.

Видання зазначає, що зниження показників експорту зафіксовано на тлі запровадження Заходом стелі цін на російську нафту.

Крім того, зниження обсягів експорту російської нафти, «ймовірно, спричинене суворими погодними умовами та зниженням попиту в Китаї на тлі недостатньо рішучого скасування обмежень», запроваджених під час пандемії.