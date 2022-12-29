Буданов: Ситуація на фронті зайшла у глухий кут

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Керівник української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю BBC повідомив, що бойові дії в Україні наразі зайшли в глухий кут, оскільки ні Україна, ні Росія не можуть досягти значних успіхів, повідомляє Українська правда.

"Ситуація просто зависла. Вона не рухається. Ми не можемо перемогти їх на всіх напрямках комплексно. Так само, як і вони нас".

Ми дуже чекаємо на нові поставки озброєнь і на прибуття більш досконалого озброєння" , - заявив Буданов.

Після того, як українські війська звільнили Херсон в листопаді, більшість найзапекліших боїв тривали навколо Бахмута на Донеччині.

В інших місцях російські війська, схоже, займають оборону, в той час як зима сповільнила темпи наземних операцій ЗСУ по всій лінії фронту протяжністю 1000 км.

Буданов сказав, що Росія "зараз повністю зайшла в глухий кут", зазнаючи дуже значних втрат, і він вважає, що Кремль вирішив оголосити чергову мобілізацію. Але, додав він, українським силам все ще не вистачає ресурсів, щоб просуватися вперед на багатьох напрямках.

Буданов, при цьому, заперечив імовірність наступу з боку Білорусі.

"На сьогоднішній день я не бачу жодних ознак підготовки до вторгнення в Київ або північні райони з боку Білорусі" , – сказав очільник української розвідки.

Він відкинув діяльність Росії в Білорусі, включаючи переміщення тисяч військових, як спроби змусити Україну відволікти війська з полів битв на півдні та сході на північ.

Нещодавно, за його словами, потяг, завантажений російськими солдатами, зупинився в місці, близькому до білорусько-українського кордону, і повернувся через кілька годин з усіма на борту.

"Вони зробили це відкрито вдень, так що всі це бачили, навіть якщо [ми] цього не хотіли" , - додавши, що він не бачить реальної, безпосередньої загрози з боку військ у Білорусі.