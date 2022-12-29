Росія випустила 120 ракет: наслідки масованого обстрілу
У ніч на 29 грудня російські війська атакували Україну дронами, а вранці – крилатими ракетами, по всій території України працюють сили ППО .
"Після нічної атаки дронів-камікадзе, ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.
З іншого боку, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів.
Робота протиповітряної оборони можлива на всій території держави" , - повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Внаслідок масованого обстрілу по всій країні прокотилася низка вибухів.
У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, спрацювали сили ППО, уламками ракети пошкоджено приватний будинок на Осокорках.
Кирило Тимошенко написав, що внаслідок ранкової атаки ворога "постраждали 3 людини, серед них 14-річна дівчинка".
Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.
За словами мера Києва Віталія Кличка, сили ППО знищили над столицею 16 ворожих ракет.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові прозвучала серія вибухів, за попередніми даними, є прильоти в Слобідському районі.
Також через чергову російську масовану ракетну атаку в місті зупинили рух метрополітену.
Голова Одеської ОВ Максим Марченко повідомив про збиту 21 ракету над Одеською областю.
"Підрозділами протиповітряної оборони над областю було збито 21 ракету!
Уламки однієї з ворожих ракет потрапили до житлового будинку, на щастя постраждалих немає.
На жаль, внаслідок влучень є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому в області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Усі служби на місцях і працюють", - заявив Марченко.
В Офісі президента уточнюють, що уламки крилатої ракети потрапили до житлового будинку в селі Степове Одеської області.
Вибухи пролунали і у Львові. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у місті спрацювало ППО.
Згодом Козицький написав, що частину ракет, які запустив ворог, на Львівщині сили ППО збили.
Мер міста Андрій Садовий заявив, що через ворожі ракетні обстріли 90% Львова залишилися без електропостачання.
Глава міста додав, що трамваї та тролейбуси у місті не курсують.
"Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури" , - зазначив Садовий.
Також про роботу ППО повідомило керівництво Полтавської та Житомирської областей.
За словами голови Миколаївської ОВ Віталія Кіма, Росія знову запустила іранські дрони-камікадзе Shahed по Україні.