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Генштаб: ЗСУ за добу знищили майже 800 окупантів

Генштаб: ЗСУ за добу знищили майже 800 окупантів
Фото: flickr

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила понад 104,5 тисяч солдатів, понад 2 тисячі артилерійських систем і понад 1700 БПЛА.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.12 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 104 560 (+790) осіб ліквідовано,
  • танків - 3018 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 6 047 (+10) од.,
  • артилерійських систем – 2 004 (+5) од.,
  • РСЗВ – 423 (+5) од.,
  • засобів ППО – 212 (+0) од.,
  • літаків – 283 (+0) од.,
  • вертольотів – 268 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1717 (+10) од.
  • крилатих ракет - 653 (+0),
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 675 (+15) од.,
  • спеціальної техніки – 179 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямах.

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