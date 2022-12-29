Генштаб: ЗСУ за добу знищили майже 800 окупантів
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила понад 104,5 тисяч солдатів, понад 2 тисячі артилерійських систем і понад 1700 БПЛА.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.12 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 104 560 (+790) осіб ліквідовано,
- танків - 3018 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 6 047 (+10) од.,
- артилерійських систем – 2 004 (+5) од.,
- РСЗВ – 423 (+5) од.,
- засобів ППО – 212 (+0) од.,
- літаків – 283 (+0) од.,
- вертольотів – 268 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1717 (+10) од.
- крилатих ракет - 653 (+0),
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 675 (+15) од.,
- спеціальної техніки – 179 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямах.