Генштаб: ЗСУ за добу знищили майже 800 окупантів

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила понад 104,5 тисяч солдатів, понад 2 тисячі артилерійських систем і понад 1700 БПЛА.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.12 орієнтовно склали:

особового складу – близько 104 560 (+790) осіб ліквідовано,

танків - 3018 (+1) од.

бойових броньованих машин – 6 047 (+10) од.,

артилерійських систем – 2 004 (+5) од.,

РСЗВ – 423 (+5) од.,

засобів ППО – 212 (+0) од.,

літаків – 283 (+0) од.,

вертольотів – 268 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1717 (+10) од.

крилатих ракет - 653 (+0),

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 675 (+15) од.,

спеціальної техніки – 179 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямах.