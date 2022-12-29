Залужний: ППО збила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених
Головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що протиповітряна оборона вранці 29 грудня знищила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених ворогом.
"Противник продовжує ракетний терор проти мирних громадян України.
Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 об'єктами енергетичної інфраструктури нашої країни.
За попередніми даними, всього було застосовано 69 ракет. Силами та засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.
Вистоємо та переможемо!", - написав генерал.