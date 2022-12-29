54% українців хочуть повної заборони УПЦ МП – опитування

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Дві третини українців вважають, що держава має втрутитися у діяльність УПМ МП, з них 54% переконані, що ця церкву треба повністю заборонити в Україні. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, повідомляє Українська правда.

"78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ МП. Зокрема, серед них 54% вважають, що ця Церква має бути повністю забороненою в Україні" , - йдеться в результатах дослідження КМІС.

Ще 24% виступають за дещо "м’якший" підхід, який не вводить повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду.

Лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.

Соціологи зазначають, що у всіх регіонах України більшість населення виступають за вручання держави в питанні діяльності УПЦ МП.

Дослідження тривало з 4 по 27 грудня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1010 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим) у віці від 18 років.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Соціологи зазначають, що за умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається ще певне систематичне відхилення, але однак отримані результати зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.