На територію Білорусі впала ракета С-300: Мінськ розглядає дві версії

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Влада Білорусі підтвердила потрапляння ракети з зенітно-ракетного комплексу С-300 на територію країни, самопроголошеному президенту країни Олександру Лукашенку вже повідомили про це, повідомляє Українська правда.

"Про подію негайно був проінформований глава держави (Олександр Лукашенко – ред.). За його дорученням група фахівців із числа співробітників слідчого комітету і міністерства оборони встановлює причини падіння" , - повідомляє державне білоруське інформагентство "Белата".

Влада країни твердить, що ракета ЗРК С-300 впала з території України.

Повідомляється, що розглядають дві основні версії події: заліт ракети на територію Білорусі, аналогічний нещодавньому інциденту в Польщі, коли ракета полетіла не в той бік, або ракету збито внаслідок роботи систем ППО Білорусі.