WP: 5 ключових фактів про контрнаступи України, які змінили хід війни

Кілька місяців видання Washington Post проводило аналіз успішного контрнаступу української армії в Харківській і Херсонській областях. Для цього журналісти провели інтерв’ю з 35 людьми, серед яких українські командири, чиновники і солдати, а також військові і політичні чиновнки зі США і Європи. Washington Post наводить п’ять ключових фактів про українські операції, які дозволили повернути контроль над значною частиною окупованих територій, повідомляє Дзеркало тижня.

Генерал-полковник Олександр Сирський запропонував почати контрнаступ в Харківській області, хоча Генштаб просив провести диверсійні операції. Мета полягала в тому, щоб не дозволити Росії сконцентрувати всі свої сили в Херсоні. Але на думку Сирського, ця операція сама по собі мала великі шанси досягти успіху.

Щоб спланувати наступ, український генерал зустрівся в оперативному штабі на сході зі своїми головними помічниками і ключовими командирами бригад. На роздрукованій на 3D-принтері мапі окупованої частини Харківщини кожен командир «пройшов» маршрут свого підрозділу під час наступу, обговорюючи координацію, потенційні непередбачувані обставини і найгірші сценарії розвитку подій.

«Це була кропітка робота» , - сказав Сирський.

США не брали участь в плануванні контрнаступу в Харківській області. Американські чиновники були не менш здивовані, ніж українці, коли російські лінії оборони розвалилися. Окрім постачання Києву зброї, яка змінила ситуацію, США також передали критичну інформацію, яка допомогла українським військовим розумно розподілити обмежені запаси боєприпасів. Україна постійна відправляла США і союзникам список з переліком цілей, які вона хотіла знищити. І часто у відповідь приходили дуже точні координати.

У відповідь на провал в Харківській області Владімір Путін призначив генерала Сєргєя Суровікіна на роль першого загального командира російськими військами в Україні. Маючи прямий зв’язок з Суровікіним, Путін почав отримувати не прикрашену картинку про проблеми на полі бою, про що виданню сказали двоє поінформованих людей. За їхніми словами, раніше чиновники найвищого рівня у сфері оборони давали Путіну «рожеві» оцінки.

Американці активно допомагали Україні спланувати контрнаступ на півдні. Українська армія перебувала під великим політичним тиском вимог почати широкий контрнаступ на всьому південному фронті, який би охопив також Запорізьку область і розірвав «сухопутний коридор» між Росією і Кримом.

В липні у Німеччині українські командири разом з західними колегами провели симуляцію військових маневрів. Американці і британці у своїх симуляціях не знайшли сценарію, за яким операція спрацювала б. Це допомогло переконати українську сторону звузити її і зосередитися на визволенні Херсону, що було кращим військовим варіантом.

Київ був розчарований відсутністю прогресу, тож в кінці вересня український уряд замінив командира херсонської операції. Рішення тримали в таємниці, щоб Росія не могла перетворити цю інформацію на свою пропагандистську перемогу. США повідомили про кадрові рішення Києва. Генерал-майора Андрія Ковальчука замінили бригадним генералом Олександром Тарнавським, якому довіряв Сирський.