Генштаб: На Запорізькому напрямку зараз немає загрози російського наступу

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Загрози створення наступального угруповання російських військ на Запорізькому напрямку на цьому етапі немає, повідомляє Новое время.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу.

Він зазначив, що Росія після проведеної «часткової мобілізації» продовжує перекидати свої підрозділи на тимчасово окуповані території України. У такий спосіб окупанти планують замінити підрозділи, які виконували завдання на Херсонському напрямку та були відведені до тилу.

Громов додав, що українські сили відстежують переміщення військ противника.

"Наразі суттєвої загрози створення наступального угруповання на Запорізькому напрямку немає" , – запевнив генерал.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у лютому країна-агресор РФ може піти у новий наступ.

Пізніше Американський інститут вивчення війни припустив, що найближчими місяцями російські війська можуть відновити спроби наступальних операцій на двох основних напрямках: на північному сході України вздовж кордону Харківської та Луганської областей або Донецької області.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що РФ готує другу хвилю наступу у 2023 році.