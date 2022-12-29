У Міноборони Білорусі визначилися з версією щодо падіння ракети

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У міністерстві оборони Білорусі заявили, що їхні засоби ППО нібито збили українську ракету С-300 під час одного з найбільших ракетних ударів Росії по Україні з початку війни, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram оборонного відомства.

Військовий комісар Брестської області Олег Коновалов зазначив, що місцевим жителям абсолютно нема про що турбуватися і, на жаль, таке трапляється.

У міністерстві оборони Білорусі повідомили, що ракета була збита біля села Горбаха у Брестській області, приблизно за 15 км від кордону з Україною, близько 10 години ранку.

За словами представників оборонного відомства країни, у ході перевірочних заходів попередньо встановлено, що уламки збитої ракети нібито належать зенітній керованій ракеті комплексу С-300, випущеній з території України. Детальні деталі події військове відомство повідомить найближчим часом.

Нагадаємо, що сьогодні вранці у Брестській області впала ракета. Спочатку керівництво країни розглядало дві версії події.