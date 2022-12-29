В ОП розповіли, скільки займе відновлення після нової ракетної атаки РФ

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Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що на відновлення енергосистеми після масованої ракетної атаки РФ у четвер, 29 грудня, потрібні «не тижні», повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону Тимошенко повідомив, що російські окупанти вдарили по кількох енергооб'єктах на заході України і не тільки.

"Не будемо уточнювати конкретні локації, але через ці „прильоти“ ми маємо обмеження потужностей енергопостачання в деяких регіонах. Насамперед — великі обмеження у Львові та області, в Одесі, де зараз фактично працює лише критична інфраструктура. Є також обмеження у Київському та Харківському регіонах" , - сказав він.

Тимошенко додав, що українські енергетики намагаються відновити потужності найближчим часом і «це не питання тижнів»: «Сподіваюся, це вдасться зробити дуже-дуже швидко».

Коментуючи ситуацію в Києві, заступник глави ОП зазначив, що зараз у столиці є потужності на електроенергію для побутових споживачів.

"У Києві зараз таких великих проблем немає, ситуація налагодиться, сподіваємося, вже завтра буде хороша ситуація" , - сказав Тимошенко.

Вранці в четвер, 29 грудня, Росія знову завдала по Україні масованого удару. Через атаки на об'єкти критичної інфраструктури порушення з електропостачанням зафіксовано у Харкові, Львові, Одеській області.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що з 69 ракет, запущених країною-агресором по Україні, вдалося збити 54.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що російські війська, ймовірно, продовжать бити ракетами по Україні, але рівень атак може знизитися через скорочення запасів ворога.