Гайдай: Біля Кремінної запеклі бої, росіяни стягують туди більше сил

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Біля міста Кремінна відбуваються запеклі бої, росіяни стягують тули багато сил і засобів, намагаючись втримати місто, але деокупація цього населеного пункту може бути вже на початку 2023 року, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Там в нас дуже запеклі бої відбуваються. Та інформація, яку чомусь розповсюдили, що зайшли наші війська в Кремінну, — вона не відповідає дійсності. Біля Кремінної перебувають Сили оборони, але там точаться запеклі бої. Росіяни туди дійсно стягують і перекидають свої підрозділи. Зараз дуже багато „вагнерівців“ туди перекинули" , — сказав Гайдай в етері телемарафону.

За його словами, російське військове командування добре розуміє, що Кремінна — це «достатньо стратегічний населений пункт» і втратити його «буде вкрай боляче».

Він висловив сподівання, що українські війська і надалі потрохи будуть просуватися уперед і що деокупувати Кремінну можуть уже на початку 2023 року.

А після цього, за словами голови ОВА, є «декілька варіантів наступу і просування Сил оборони».

Голова ОВА також відзначив, що ситуація довкола Білогорівки наразі лишається без змін. Росіяни цілодобово намагаються наступати, але Сили оборони там «міцно тримають позиції, і ворог там успіху немає».