Українці вважають вступ в НАТО найкращою гарантією нацбезпеки - опитування

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Вступ України в НАТО більшість громадян України вважають найкращим варіантом гарантування національної безпеки після російської агресії, повідомляє Європейська правда.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" та соціологічною службою Центру Разумкова.

48,9% опитаних заявили, що саме членство в Альянсі в майбутньому гарантує безпеку Україні. 16,7% вважають, що необхідно розвивати власні Збройні сили та оборонної промисловості (за прикладом Ізраїлю чи Швейцарії).

Близько 10% вважають найкращим варіантом угоду про стратегічну оборонну співпрацю з кількома союзниками (наприклад, Польща, країни Балтії) без США.

8,5% респондентів підтримують позаблоковий або нейтральний статус з міжнародними безпековими гарантіями для України. 6,7% опитаних виступають за угоду про стратегічну оборонну співпрацю із США.

Ще близько 10% не визначилися з відповіддю.

При цьому думку щодо можливих термінів вступу в НАТО серед українців розділилися. 25,3% опитаних вважають, що вступ України в НАТО може статися після перемоги та проведення необхідних для цього реформ.

Водночас майже стільки ж (24,9%) впевнені, що вступ може статися одразу після перемоги у війні. Ще 18,8% вважають реальним вступ в НАТО ще до перемоги у війні.

16,2% опитаних вважають вступ України в НАТО малоймовірним навіть після перемоги і проведення реформ, майже 15% опитаних не визначилися з відповіддю.

Нагадаємо, генсек НАТО заявив, що першочерговим завданням для країн Альянсу є допомога Україні у війні з Росією, і лише після перемоги можна буде говорити про повноцінне членство.

Раніше повідомлялося, що країни НАТО зробили додаткові внески в Комплексний пакет допомоги для України і нададуть термінову допомогу для відновлення енергосистеми.