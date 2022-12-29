Поліція виявила на деокупованих територіях вже 1116 тіл загиблих

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Поліція виявила на деокупованих територіях Миколаївської, Донецької, Херсонської та Харківської областей вже 1116 тіл загиблих. Серед них 31 дитина, повідомляє Новое время.

Про це повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції, генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв під час брифінгу.

Він також уточнив, що лише за вчора, 28 грудня, на Херсонщині виявлено тіла трьох людей.

Слідчі задокументували 5398 військових злочинів. Найбільше проваджень — 42 тисячі — розпочали за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).