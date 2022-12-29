Politico: Зеленський під час зустрічі з Байденом просив передати ATACMS Україні
Президент України Володимир Зеленський просив американського лідера Джо Байдена про передачу ракет ATACMS українській армії, повідомляє Politico з посиланням на власні джерела, повідомляє Новое время.
За словами джерела, Зеленський порушив тему ракет великої дальності під час переговорів із Байденом у Вашингтоні, але США, як і раніше, відмовляються передавати їх Україні.
Також, за даними неназваного чиновника, українські офіційні особи попросили адміністрацію Байдена надіслати три — чотири танки Abrams, щоб змінити рішення Німеччини не передавати Україні танки Leopard.
Раніше німецькі офіційні особи публічно заявили, що Німеччина не буде першою країною, яка відправить в Україну власні танки. Київ вважає, що навіть невелика кількість Abrams усуне цю перешкоду, повідомляє ЗМІ.
21 грудня Зеленський вирушив до Вашингтона з неанонсованою поїздкою, яка стала його першим закордонним візитом з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Він зустрівся з Байденом, а також виступив із промовою перед Конгресом США.
У цей день США оголосили про допомогу Україні на 1,85 мільярда доларів, яка вперше включає ЗРК Patriot.