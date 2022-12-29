Politico: Зеленський під час зустрічі з Байденом просив передати ATACMS Україні

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Президент України Володимир Зеленський просив американського лідера Джо Байдена про передачу ракет ATACMS українській армії, повідомляє Politico з посиланням на власні джерела, повідомляє Новое время.

За словами джерела, Зеленський порушив тему ракет великої дальності під час переговорів із Байденом у Вашингтоні, але США, як і раніше, відмовляються передавати їх Україні.

Також, за даними неназваного чиновника, українські офіційні особи попросили адміністрацію Байдена надіслати три — чотири танки Abrams, щоб змінити рішення Німеччини не передавати Україні танки Leopard.

Раніше німецькі офіційні особи публічно заявили, що Німеччина не буде першою країною, яка відправить в Україну власні танки. Київ вважає, що навіть невелика кількість Abrams усуне цю перешкоду, повідомляє ЗМІ.

21 грудня Зеленський вирушив до Вашингтона з неанонсованою поїздкою, яка стала його першим закордонним візитом з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Він зустрівся з Байденом, а також виступив із промовою перед Конгресом США.

У цей день США оголосили про допомогу Україні на 1,85 мільярда доларів, яка вперше включає ЗРК Patriot.