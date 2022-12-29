Вибухи на аеродромі "Енгельс" 26 грудня: у розвідці розкрили деталі
Внаслідок вибухів на російському аеродромі "Енгельс", що сталися у понеділок, 26 грудня, було пошкоджено російські літаки і не тільки, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Інформація уточнюється. Достеменно відомо про пошкодження літаків, транспортних засобів і особового складу. Йдеться дійсно про більш ніж трьох загиблих, як спочатку заявляли росіяни", - зазначив Юсов.
Він також наголосив, що військова інфраструктура Росії продовжує деградувати, тому такі інциденти можливі й у майбутньому.
Варто зауважити, що сьогодні, 29 грудня, на аеродромі "Енгельс" також пролунали вибухи. Там спрацювали системи ППО.
Нагадаємо, в ніч на 26 грудня в російському Енгельсі, де знаходиться аеродром, пролунали вибухи.
Пізніше в Міноборони Росії заявляли, що причиною вибухів нібито стало знищення українського безпілотника. При цьому там додавали, що через падіння уламків загинули троє військових.
У мережі ж з'явилася інформація, що на аеродромі було пошкоджено і техніку окупантів.