Вибухи на аеродромі "Енгельс" 26 грудня: у розвідці розкрили деталі

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Внаслідок вибухів на російському аеродромі "Енгельс", що сталися у понеділок, 26 грудня, було пошкоджено російські літаки і не тільки, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Інформація уточнюється. Достеменно відомо про пошкодження літаків, транспортних засобів і особового складу. Йдеться дійсно про більш ніж трьох загиблих, як спочатку заявляли росіяни" , - зазначив Юсов.

Він також наголосив, що військова інфраструктура Росії продовжує деградувати, тому такі інциденти можливі й у майбутньому.

Варто зауважити, що сьогодні, 29 грудня, на аеродромі "Енгельс" також пролунали вибухи. Там спрацювали системи ППО.

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня в російському Енгельсі, де знаходиться аеродром, пролунали вибухи.

Пізніше в Міноборони Росії заявляли, що причиною вибухів нібито стало знищення українського безпілотника. При цьому там додавали, що через падіння уламків загинули троє військових.

У мережі ж з'явилася інформація, що на аеродромі було пошкоджено і техніку окупантів.