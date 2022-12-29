Єрмак: Україна отримає все необхідне озброєння, щоб здобути перемогу

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

США надають Україні безпрецедентний обсяг допомоги для боротьби із російською агресією, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Американська сторона вірить у перемогу України та продовжуватиме допомагати, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Наталії Мосейчук він наголосив, що Україна отримає все необхідне озброєння для того, щоб здобути перемогу.

"Треба бути об'єктивним. Те, що ми отримали, є безпрецедентним. Те, що ми ще отримаємо після цього візиту (Зеленського в США – ред.) наступного року, можна сказати, що ми отримаємо все необхідне для того, щоб перемогти. І ця фраза звучала кілька разів під час розмов і у Білому домі, і у Конгресі" , - сказав він.

Єрмак додав, що наразі найголовнішим фактором є зброя.

"Нас чують, не все одразу відбувається. Але будьмо чесними: ми починали з Javelin, а сьогодні вже отримаємо Patriot" , — сказав він.

На запитання журналістки, чи Україна може розраховувати ще на батареї Patriot Єрмак відповів:

«Я думаю, на цьому американці не зупиняться. Це лише початок, але є головне — сьогодні є 100% віра Америки у нашу перемогу, навіть не надії, а саме віра».

21 грудня Зеленський вирушив до Вашингтона з неанонсованою поїздкою, яка стала його першим закордонним візитом з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Він зустрівся з Байденом, а також виступив із промовою перед Конгресом США.

У цей день США оголосили про допомогу Україні на 1,85 мільярда доларів, яка вперше включає ЗРК Patriot.