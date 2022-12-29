Єрмак: Україна отримає все необхідне озброєння, щоб здобути перемогу
США надають Україні безпрецедентний обсяг допомоги для боротьби із російською агресією, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Американська сторона вірить у перемогу України та продовжуватиме допомагати, повідомляє Новое время.
В інтерв'ю Наталії Мосейчук він наголосив, що Україна отримає все необхідне озброєння для того, щоб здобути перемогу.
"Треба бути об'єктивним. Те, що ми отримали, є безпрецедентним. Те, що ми ще отримаємо після цього візиту (Зеленського в США – ред.) наступного року, можна сказати, що ми отримаємо все необхідне для того, щоб перемогти. І ця фраза звучала кілька разів під час розмов і у Білому домі, і у Конгресі", - сказав він.
Єрмак додав, що наразі найголовнішим фактором є зброя.
"Нас чують, не все одразу відбувається. Але будьмо чесними: ми починали з Javelin, а сьогодні вже отримаємо Patriot", — сказав він.
На запитання журналістки, чи Україна може розраховувати ще на батареї Patriot Єрмак відповів:
«Я думаю, на цьому американці не зупиняться. Це лише початок, але є головне — сьогодні є 100% віра Америки у нашу перемогу, навіть не надії, а саме віра».
21 грудня Зеленський вирушив до Вашингтона з неанонсованою поїздкою, яка стала його першим закордонним візитом з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Він зустрівся з Байденом, а також виступив із промовою перед Конгресом США.
У цей день США оголосили про допомогу Україні на 1,85 мільярда доларів, яка вперше включає ЗРК Patriot.