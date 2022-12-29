ГУР: Ракетний потенціал РФ зменшується, окупанти завдають ударів рідше
Інтервали між російськими масованими ударами по Україні стали більшими, а окупанти використовують меншу кількість ракет для атаки, повідомляє Новое время.
Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Можемо помітити динаміку збільшення інтервалів між ракетними ударами та зменшення кількості ракет, які були випущені порівняно з першими масованими ударами по енергетичній інфраструктурі. Ракетний потенціал ворога зменшується", - сказав він.
Юсов наголосив, що росіяни не можуть підтримувати таку високу інтенсивність і з точки зору регулярності, і з точки зору кількості. Він додав, що Україна готується до кожної нової атаки, щоби мінімізувати наслідки.
За словами представника розвідки, план ракетного терору РФ тривалий і потрібно бути готовими до наступних атак.
"Очевидно, вони не можуть зробити один залп і витратити все. Ми, на жаль, можемо розраховувати, що повтори будуть. Але треба розуміти, що їхній ракетний запас виснажується. Крім цього, самі Калібри не виробляються в достатній кількості, щоб їх використовувати в таких кількостях", — зазначив Юсов.
Вранці 29 грудня російські окупанти масово обстріляли територію України. ЗСУ вдалося ліквідувати 54 із 69 російських ракет.
Через атаки по об'єктах критичної інфраструктури порушення з електропостачанням зафіксовано у Харкові, Львові, Одеській області.