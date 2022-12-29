МЗС Білорусі висловило протест послу України через збиту ракету
До Міністерства закордонних справ Білорусі викликали посла України Ігоря Кизима і заявили йому протест у зв'язку з інцидентом із ракетою, повідомляє Європейська правда.
Про це заявив прессекретар МЗС Анатолій Глаз, повідомляє БЕЛТА.
"Сьогодні силами ППО Білорусі була збита над територією Білорусі українська ракета комплексу С-300. Це дуже серйозний інцидент. І білоруська сторона максимально серйозно до цього питання ставиться. У зв'язку з цим сьогодні в МЗС Білорусі був викликаний посол України Ігор Кизим, якому було заявлено рішучий протест", - сказав Глаз.
"Ми зажадали, щоб українська сторона провела ретельне розслідування всіх обставин пуску зазначеної ракети, притягнула до відповідальності винних і вжила вичерпних заходів, щоб не допустити повторення в майбутньому подібних інцидентів. Які можуть призвести до катастрофічних наслідків для всіх", - додав він.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи визнала українська сторона факт інциденту, представник МЗС сказав:
"Залишиться за стінами місця, де вручали ноту".
Нагадаємо, Міністерство оборони Білорусі повідомило, що в четвер уранці було збито ракету комплексу С-300, випущену з території України.