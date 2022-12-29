"Укренерго" розповіло про стан енергосистеми після ракетної атаки
Сьогодні, 29 грудня, росіяни здійснили 10 масовий ракетний обстріл території України. Проте їм не вдалось досягнути поставлених цілей, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява голови "Укренерго" Володимира Кудрицького під час телемарафону.
"Енергосистема в плановому режимі відновлюється. І точно можна сказати, що ворогу не вдалося досягти тих цілей, які він перед собою ставив - повністю погасити нашу енергосистему", - заявив Кудрицький.
Він пояснив, що на цей момент вже значна частина генеруючих потужностей відновлена, проте є значні пошкодження мережі та деяких електростанцій, які пов'язані з тим, що це була не одна атака, а була серія атак.
"Почалося все з дронів-камікадзе, потім ракетна атака, а потім ще одна атака ракетами С-300", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні після десятої масованої ракетної атаки російських окупантів 40% жителів Києва залишились без електроенергії.