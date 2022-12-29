Міноборони: Україна готова провести розслідування через падіння ракети у Білорусі
Міністерство оборони готове до проведення в Україні розслідування інциденту, який стався 29 грудня у небі над Білоруссю і запросити до участі у розслідуванні експертів з країн, які не пов'язані підтримкою Росії, повідомляє Українська правда.
"Українській стороні відомі відчайдушні й наполегливі прагнення Кремля втягнути Білорусь у свою агресивну війну проти України.
У цьому зв’язку українська сторона не виключає й свідомої провокації з боку держави-терориста Росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією Білорусі.
Українська сторона, залишаючи за собою безумовне право на оборону та захист власного неба, є, водночас, готовою до проведення в Україні об’єктивного розслідування інциденту, який стався 29 грудня у небі над територією Білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару РФ.
Україна готова запросити до участі у такому розслідуванні авторитетних експертів з числа держав, які не пов’язані з підтримкою держави-терориста Росії у будь-якій формі".
29 грудня білоруська сторона висловила протест у зв’язку з порушенням цього дня повітряного простору Білорусі зенітною ракетою С-300, яка була випущена, як стверджується білоруською стороною, з території України.
У Міноборони зазначають, що міжнародне співтовариство має вдатися до більш рішучих дій, щоб позбавити Росію можливостей продовжувати ракетний терор проти мирного населення і цивільних об’єктів України, а також, щоб посилити оборонний, протиповітряний та протиракетний потенціал України.
У відомстві додали, що Україна продовжує опір агресії, здійснюючи своє беззастережне право на самооборону, згідно зі статтею 51 Статуту ООН.
Нагадаємо:
- 29 грудня Росія здійснила масований ракетний обстріл мирних міст України.
- За попередніми оцінками, територія України була атакована крилатими ракетами типу "Х-101/Х-555", "Калібр", "Х-22" та "Х-32", протирадіолокаційними ракетами "Х-31П", а також дронами "Shahed-131/136". Всього було застосовано понад 11 дронів та 69 крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників "Ту-95МС", літаків "Ту-22М3" і кораблів чорноморського флоту РФ. Крім того, по українських містах у прифронтовій зоні були застосовані зенітні керовані ракети "С-300".
- Внаслідок ракетних ударів руйнувань зазнали понад 18 житлових будинків, 10 об’єктів критичної інфраструктури у 10 областях.