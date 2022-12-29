ДБР: Суд у Франції відправив Жеваго під екстрадиційний арешт

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Суд французького міста Шамбері ухвалив рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Рішення було ухвалено 28 грудня.

Бізнесмен перебуватиме під арештом, поки правоохоронні органи Франції розглядають екстрадиційний запит України щодо його видачі. Джерела в ОГП повідомили, що згідно з рішенням наступні 40 діб Жеваго має провести під вартою.

За інформацією французької прокуратури, судове засідання з екстрадиції Жеваго має відбутися 5 січня.

Драматизму ситуації додає той факт, що ще день тому, 28 грудня, на яхту Жеваго "Z" чекала господаря біля аеропорту на Мальдівах. Це може свідчити, що олігарх збирався летіти святкувати Новий рік на острови.

27 грудня поліція Франції затримала Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель у Франції на запит Державного бюро розслідувань.