МВС: Три людини загинули внаслідок російського обстрілу України

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Внаслідок російського масованого обстрілу України в четвер, 29 грудня, загинули троє людей і ще шість отримали поранення, повідомляє Новое время.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

"Якщо ми говоримо про сьогоднішні обстріли, то маємо на цей час трьох людей, які загинули, і шість поранених, у тому числі дитину" , - розповів він.

Вранці 29 грудня російські окупанти масово обстріляли територію України. ЗСУ вдалося ліквідувати 54 із 69 російських ракет.

Через атаки по об'єктах критичної інфраструктури порушення з електропостачанням зафіксовано у Харкові, Львові, Одеській області.