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МВС: Три людини загинули внаслідок російського обстрілу України

МВС: Три людини загинули внаслідок російського обстрілу України
Фото: Faceboоk

Внаслідок російського масованого обстрілу України в четвер, 29 грудня, загинули троє людей і ще шість отримали поранення, повідомляє Новое время.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

"Якщо ми говоримо про сьогоднішні обстріли, то маємо на цей час трьох людей, які загинули, і шість поранених, у тому числі дитину", - розповів він.

Вранці 29 грудня російські окупанти масово обстріляли територію України. ЗСУ вдалося ліквідувати 54 із 69 російських ракет.

Через атаки по об'єктах критичної інфраструктури порушення з електропостачанням зафіксовано у Харкові, Львові, Одеській області.

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