МВС: Три людини загинули внаслідок російського обстрілу України
Внаслідок російського масованого обстрілу України в четвер, 29 грудня, загинули троє людей і ще шість отримали поранення, повідомляє Новое время.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.
"Якщо ми говоримо про сьогоднішні обстріли, то маємо на цей час трьох людей, які загинули, і шість поранених, у тому числі дитину", - розповів він.
Вранці 29 грудня російські окупанти масово обстріляли територію України. ЗСУ вдалося ліквідувати 54 із 69 російських ракет.
Через атаки по об'єктах критичної інфраструктури порушення з електропостачанням зафіксовано у Харкові, Львові, Одеській області.