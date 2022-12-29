Зеленський привітав Нетаньяху з призначенням на посаду прем'єра Ізраїлю

Вітаю Прем’єр-міністра @netanyahu зі створенням нового уряду. Бажаю успіхів на шляху до добробуту та безпеки Ізраїлю, підтверджую готовність України до тісної співпраці для посилення наших зв’язків і протистояння спільним викликам, процвітання та перемоги над силами зла.