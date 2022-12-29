Кулеба розповiв, що думає про главу МЗС країни-агресора Лаврова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що думає про главу МЗС країни-агресора Сергія Лаврова, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю YouTube-каналу Зе Інтерв'юер, опублікованому в четвер, 29 грудня, Кулеба заявив, що зараз Лавров вирішив «бути з Путіним в усьому до кінця, а це вже не про дипломатію».

"…Це стара втомлена людина, яка колись справді була високопрофесійним дипломатом. Була — було б нечесно заперечувати це" , — зазначив він.

Міністр прокоментував свою зустріч із Лавровим 10 березня в Анталії та сказав, що тоді для нього ключовим завданням було «не зірватися». Представник країни-агресора у розмові з ним повторював штампи російської пропаганди та стверджував, що фотографії вагітних жінок у Маріуполі після обстрілу пологового будинку – «фейк».

Кулеба також заявив, що хоча він пропонував Лаврову поговорити відверто і чесно сказати, чого той хоче, а їхня розмова залишилась би конфіденційною, той почав «нести всю цю пургу про неонацистів, русофобів, геноцид Донбасу».