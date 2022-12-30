Bloomberg: США можуть передати Україні бойові машини Bradley
США розглядають можливість надання Україні бойових машин Bradley в межах пакета військової підтримки. Остаточне рішення ще не прийняте, пише Bloomberg із посиланням на джерела, повідомляє Новое время.
Представник Білого дому на умовах анонімності сказав, що США перебувають в постійному контакті з Україною щодо забезпечення, яке їй потрібне для захисту. Проте нема деталей, які можна було б озвучити.
Американський генерал зазначив, що Bradley допоможуть українським військовим забезпечити «збільшення наземних бойових можливостей».
Він додав, що у США є багато Bradley.