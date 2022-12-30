ISW: Росія не здатна себе захистити
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на нездатність Росії захистити свою територію на тлі заяв РФ про те, що в неї "ніколи не закінчаться ракети "Калібр", повідомляє Українська правда.
Російські війська здійснили чергову масовану серію ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України 29 грудня.
Загарбники запустили 69 крилатих ракет і 23 безпілотники по Україні, українська протиповітряна оборона збила 54 ракети і щонайменше 11 безпілотників.
Міноборони Росії у відповідь на повідомлення Заходу, що РФ фактично вичерпала свої запаси високоточних систем озброєнь на тлі масованого удару по Україні, заявило, що в росіян "ніколи не закінчаться ракети "Калібр".
За оцінками ISW, російська кампанія, спрямована на те, щоб зламати українську волю до боротьби за допомогою масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, зазнає невдачі.
Інститут відзначає також, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 29 грудня підтвердив неготовність Росії до справжніх переговорів і визнання України як незалежного учасника переговорів.
Експерти вказують на те, що Кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, надаючи державі все більш широкі повноваження, використовуючи розмиті формулювання з метою усунення інакомислення та залякування симпатиків України.
Крім того, військові аналітики заявляють, що "неодноразові українські удари по військових цілях в російському тилу демонструють неефективність російської протиповітряної оборони проти безпілотників".
Основні висновки ISW:
- Російські війська здійснили чергову масовану серію ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив неготовність Росії до переговорів з Україною.
- Начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що бойові дії в Україні зайшли у глухий кут.
- Кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, надаючи державі більше повноважень з метою усунення інакомислення.
- Неодноразові "українські удари по військових цілях у тилових районах РФ демонструють неефективність російської протиповітряної оборони проти безпілотників і загострюють критику щодо неспроможності Росії захистити власну територію".
- Українські війська продовжували контрнаступальні операції в районі Кремінної, в той час як російські війська проводили обмежені контратаки по лінії Сватове-Кремінна.
- Російські війська продовжували наступальні операції в районі Авдіївки, а також навколо Бахмута, де, ймовірно, прискорюється потенційна кульмінація російського наступу.
- Окупанти продовжували вести оборонні дії у Херсонській області.
- Мобілізаційна робоча група Кремля провела своє перше засідання 29 грудня. Цей майданчик для критики ходу мобілізації, ймовірно, створить тертя з Міністерством оборони РФ.
- Російська окупаційна влада продовжує посилювати репресії з боку правоохоронних органів у безуспішних спробах придушити партизанський тиск на окупованих територіях.