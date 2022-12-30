Ситуація на фронті на ранок 30 грудня: інформація Генштабу

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Війська РФ намагаються наступати на Бахмутському напрямку та покращити тактичне становище на Лиманському та Куп'янському. Про це йдеться у будівництві Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

За його даними, минулої доби противник завдав 85 ракетних і 35 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Небезпека авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни залишається. Російські окупанти продовжують тероризувати мирних жителів.

Противник намагається наступати на Бахмутському напрямі та покращити тактичне становище на Лиманському та Куп'янському. За добу Сили оборони відбили атаки окупантів у районах Стельмахівки та Білогорівки Луганської області, Соледара, Іванівського, Кліщіївки, Кам'янки, Авдіївки, Веселого, Водяного, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ситуація залишається стабільною, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському – обстріляні з артилерії райони Леонівки Чернігівської області, Павлівки – Сумської, Глибокого, Зеленого, Тернової, Стариці, Вовчанська, Бочкового та Чавунівки Харківської області. Також загарбники задіяли для удару армійську авіацію поблизу Великої Писарівки на Сумщині.

На Куп'янському та Лиманському – під вогнем були райони 17 населених пунктів. Серед них — Дворічна, Ольшана, Котлярівка, Вишневе та Кам'янка Харківської області, Майданчик, Краснопопівка, Невське, Діброва на Луганщині та Торське Донецької області. Ворог завдав удару силами армійської авіації біля Діброви.

На Бахмутському обстріляно райони 20 населених пунктів. Серед них Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Залізне, Нью-Йорк, Клещеївка та Курдюмівка Донецької області. Крім того, окупанти задіяли ударні дрони в районах Курдюмівки, Майорська та Залізного.

На Авдіївському ворог стріляв біля Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Авіаудари зафіксовані неподалік Кам'янки та Авдіївки.

На Новопавлівському — із танків та ствольної артилерії загарбники били поблизу Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Ненудної Донецької області. Завдали авіаційного удару в районі Микільського.

На Запорізькому та Херсонському під обстріл потрапили понад 25 населених пунктів. Серед них — Степове, Ольгівське, Дорожнянка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Мирне Запорізької області та Берислав, Козацьке, Іванівка, Чорнобаївка та Станіслав Херсонської області. Ворожа оперативно-тактична та армійська авіація діяла в районах Гуляйполя та Степового Запорізької області та Новосілки – Херсонської.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів.