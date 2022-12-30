Президент Естонії не бачить причин розмовляти з Путіним

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Президент Естонії Алар Каріс заявив, що зараз не бачить причин зустрічатися із російським лідером Володимиром Путіним, повідомляє Українська правда.

"У мене немає причин говорити з Володимиром Путіним. У мене - як у представника маленької сусідньої країни. Ми бачили, що лідери великих держав робили найрізноманітніші спроби, і все це ні до чого не призвело. Дипломатія не вберегла нас від війни", - сказав Каріс.

Але, за його словами, у якийсь момент сторони сядуть за стіл переговорів – на рівні глав держав чи іншому рівні.

"У якийсь момент світ треба буде формалізувати. А зараз я, правда, не бачу причин зустрічатися з Володимиром Путіним. Що мені йому сказати? Навіщо говорити йому про те, що думають з цього боку кордону? Він так і так це знає" , - відповів президент Естонії.

За його словами, час для переговорів має вирішувати Україна.

"Я думаю, ми всі хочемо миру. Однак, щоб настав світ, треба закінчити цю війну. На жаль, доводиться вибирати бік. У цій ситуації неможливо бути невизначеною людиною, яка просто за мир. Ми всі хочемо, щоб настав світ. Але для цього українці мають отримати назад свою країну та відновити її", - сказав Каріс.