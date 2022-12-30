Генштаб: Росія втратила ще 690 солдатів

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу українські захисники вбили орієнтовно 690 російських загарбників, знищили 58 крилатих ракет і 23 безпілотні літальні апарати, а також 6 артилерійських систем і 12 ББМ.

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках, інформує відомство.

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого до 30 грудня орієнтовно склали:

особового складу – близько 105 250 (+690) осіб ліквідовано,

танків - 3026 (+8) од.

бойових броньованих машин – 6 059 (+12) од.,

артилерійських систем – 2 010 (+6) од.,

РСЗВ – 423 (+0) од.,

засобів ППО – 212 (+0) од.,

літаків – 283 (+0) од.,

вертольотів – 268 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23),

крилатих ракет - 711 (+58),

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 683 (+8) од.,

спеціальної техніки – 180 (+1).

Дані уточнюються.