Генштаб: Росія втратила ще 690 солдатів
За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу українські захисники вбили орієнтовно 690 російських загарбників, знищили 58 крилатих ракет і 23 безпілотні літальні апарати, а також 6 артилерійських систем і 12 ББМ.
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках, інформує відомство.
Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого до 30 грудня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 105 250 (+690) осіб ліквідовано,
- танків - 3026 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 6 059 (+12) од.,
- артилерійських систем – 2 010 (+6) од.,
- РСЗВ – 423 (+0) од.,
- засобів ППО – 212 (+0) од.,
- літаків – 283 (+0) од.,
- вертольотів – 268 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23),
- крилатих ракет - 711 (+58),
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 683 (+8) од.,
- спеціальної техніки – 180 (+1).
Дані уточнюються.