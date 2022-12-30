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Генштаб: Росія втратила ще 690 солдатів

Генштаб: Росія втратила ще 690 солдатів

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу українські захисники вбили орієнтовно 690 російських загарбників, знищили 58 крилатих ракет і 23 безпілотні літальні апарати, а також 6 артилерійських систем і 12 ББМ.

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках, інформує відомство.

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого до 30 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 105 250 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків - 3026 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 6 059 (+12) од.,
  • артилерійських систем – 2 010 (+6) од.,
  • РСЗВ – 423 (+0) од.,
  • засобів ППО – 212 (+0) од.,
  • літаків – 283 (+0) од.,
  • вертольотів – 268 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23),
  • крилатих ракет - 711 (+58),
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 683 (+8) од.,
  • спеціальної техніки – 180 (+1).

Дані уточнюються.

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