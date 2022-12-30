Знімки з "Енгельса": пошкоджень не помітно, але літаків поменшало

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Судячи з супутникових знімків, отриманих "The War Zone", на російській авіабазі "Енгельс" явних пошкоджень після атак безпілотниками 26 і 29 грудня не спостерігається, але присутність і активність військових літаків там РФ знизила, повідомляє Українська правда.

Москва в четвер заявила, що місто, в якому розташована її авіабаза "Енгельс" (у глибині Росії приблизно за 300 миль від українського кордону), було атаковане безпілотником втретє за цей місяць і вдруге за цей тиждень.

Проте супутникові знімки, отримані The War Zone в четвер, не показують явних пошкоджень бази, яка є домом для 22-ї дивізії важкої бомбардувальної авіації, яка експлуатує одну ескадрилью винищувачів Ту-95 "Ведмідь" (Bear-H) і іншу ескадрилью надзвукових бомбардувальників Ту-160 (Blackjack).

Хоча обидва типи літаків Росія використовує в конфлікті в Україні, особливо в останні місяці для ударів по енергетичній інфраструктурі, супутникові знімки свідчать про значне зниження активності російської авіації дальнього радіусу дії в Енгельсі.

"Нові супутникові знімки авіабази Енгельс, розташованої в глибині Росії, від 29 грудня показують, що неодноразові спроби України завдати удару по авіабазі, а також прихід холодних погодних умов, схоже, призвели до значного зниження активності. Присутні лише 11 бомбардувальників, в порівнянні з 26-29 листопада.

Нещодавній снігопад в Енгельсі також свідчить про бездіяльність деяких літаків. У той час як п'ять Ту-95 "Ведмідь" помітно очищені від льоду і припарковані на розчищених перонах і руліжних доріжках, чотири інших залишаються вкритими снігом. Два бомбардувальники Ту-160 "Блекджек", що залишилися, також вкриті снігом, хоча принаймні один з них має ознаки того, що його платформу очистили від снігу, можливо, для забезпечення безпечного доступу до руліжних доріжок.

Явних пошкоджень після ймовірних українських атак на об'єкт 26 і 29 грудня не спостерігається, але, зменшуючи присутність літаків і встановлюючи нові захисні бар'єри, Росія, схоже, намагається пом'якшити постійну загрозу для своїх бомбардувальників, розміщених на базі" , - повідомили аналітики.

29 грудня губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін заявив, що російські системи протиповітряної оборони збили безпілотник в Енгельському районі. Користувачі соцмереж помітили смуги від ракет класу "земля-повітря", що тягнуться в небо поблизу бази. Повідомлялося про падіння уламків на паркан, авто і гараж.

Бусаргін не сказав, звідки взявся безпілотник, але росіяни приписують два попередні напади в цьому місяці українським безпілотникам.

За повідомленнями російських ЗМІ, 26 грудня в результаті атаки українського безпілотника на цю ж базу загинули три людини і четверо отримали поранення.

5 грудня авіабази Енгельс і Дягілєво були атаковані, як стверджує російське Міністерство оборони, реактивними безпілотними літальними апаратами радянського виробництва, модифікованими Україною для перевезення вибухівки. Російське МО мало на увазі реактивний літак Ту-141 "Стриж", який спочатку був побудований як розвідувальний БПЛА. Також, ймовірно, використовувалися менші Ту-143.

Ці атаки призвели до пошкодження щонайменше одного стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 (Backfire-C) і, очевидно, також бомбардувальника Ту-95МС "Ведмідь" (Bear-H).

Російські бомбардувальники широко використовуються для запуску крилатих ракет по цілях в Україні з початку війни.

Міністерство оборони Великої Британії в четвер припустило, що однією з причин, чому українські безпілотники змогли зайти так глибоко в російський повітряний простір, є те, що Москва перемістила значну частину своїх засобів протиповітряної оборони в Україну.