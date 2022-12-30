Сі Цзіньпін: Китай готовий бути глобальним партнером з Росією

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Російський диктатор Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін провели відеопереговори. Останній заявив про те, що Китай готовий бути глобальним партнером Росії, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами голови КНР, Китай готовий нарощувати стратегічну взаємодію та бути глобальним партнером Росії.

"Перед обличчям непростої, далеко неоднозначної міжнародної обстановки ми готові нарощувати стратегічну взаємодію, надавати один одному можливості для розвитку, бути глобальними партнерами на благо народів наших країн та в інтересах стабільності в усьому світі" , - заявив Сі Цзіньпін.

Путін запросив лідера Китаю з візитом до Москви весною 2023 року.