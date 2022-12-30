Укренерго: В енергосистемі дефіцит, області повинні дотримуватись лімітів

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Дефіцит потужності в енергосистемі у п'ятницю, 30 грудня, зберігається на тому ж рівні, що й після десятої масованої ракетної атаки росіяна напередодні. Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

"Завдяки професійним діям диспетчерського центру "Укренерго" наслідки пошкоджень справили значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж очікував ворог" , - зазначили у регуляторі.

У НЕК додали, що енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу, продовжується набір потужності генерацією.

"Водночас внаслідок потрапляння в деякі енергооб'єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень" , - зазначили у прес-службі Укренерго.

До всіх областей довели ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

Робота з відновлення пошкоджених об'єктів та забезпечення харчування споживачів продовжується.