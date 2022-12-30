Куліба: Україна отримає наступного року ATACMS та танки

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що ЗСУ матимуть наступного року на озброєнні такі бажані ракети ATACMS, західні танки та сучасні ударні дрони. Однак він наголосив, що це залежатиме від ситуації на полі бою, повідомляє Дзеркало тижня.

Він також прокоментував надання Україні систем ППО Patriot. На думку Кулеби, це психологічний перелом у війні.