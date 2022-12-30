Куліба: Україна отримає наступного року ATACMS та танки
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що ЗСУ матимуть наступного року на озброєнні такі бажані ракети ATACMS, західні танки та сучасні ударні дрони. Однак він наголосив, що це залежатиме від ситуації на полі бою, повідомляє Дзеркало тижня.
Він також прокоментував надання Україні систем ППО Patriot. На думку Кулеби, це психологічний перелом у війні.
"Коли ми почали про Patriot говорити з американцями, ми чули "ні". І те, що це сталося, - це ще одне свідчення, що ще одне табу знято, ще одна стіна впала. І я не думаю, що інші теми будуть складнішими". Patriot" , - заявив міністр.