Близько 30% працездатного населення залишаються без роботи – аналітики

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Реальні доходи громадян України починаючи з лютого по грудень поточного року впали приблизно на 21%. Про це під час дискусії "Як українська економіка пережила 2022 рік" у Центрі економічної стратегії розповіла Ганна Сахно із ЦЕС, повідомляє Дзеркало тижня.

Зарплати

За її словами, три чверті громадян країни визнають, що їхні прибутки скоротилися порівняно з січнем 2022 року.

Найгірше економічне становище у ВПО, але є й позитивні тенденції. Якщо влітку працювали та отримували дохід лише 30% переселенців, то до грудня ця цифра збільшилась до 40%. Хоча це набагато менше, ніж у середньому по країні (60%).

За її словами, номінальна середня зарплата від початку агресії знизилася приблизно на 5%. У приватному секторі зарплати скоротилися сильніше, ніж у державному. Значно звузився і ринок праці.

Безробіття

Зазначається, що до грудня близько 2,6 млн українців мали офіційний статус безробітного. Приблизний рівень реального безробіття – 30% населення працездатного віку. Це означає, що без роботи 5 млн. людей.

Проблеми з працевлаштуванням є навіть у престижному та високооплачуваному IT, де кількість вакансій зараз у рази менша за охочих отримати роботу.

Як мають намір вирішувати проблему?

Одним із варіантів вирішення проблеми безробіття в уряді бачать «Армію відновлення», але там сьогодні працевлаштовано лише близько 3300 ВПО. Ще один варіант — програм мікрогрантів та малих грантів для ВПО та малого та середнього бізнесу «єРобота», нагадав торговий представник України Тарас Качка.