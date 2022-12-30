Близько 30% працездатного населення залишаються без роботи – аналітики
Реальні доходи громадян України починаючи з лютого по грудень поточного року впали приблизно на 21%. Про це під час дискусії "Як українська економіка пережила 2022 рік" у Центрі економічної стратегії розповіла Ганна Сахно із ЦЕС, повідомляє Дзеркало тижня.
Зарплати
За її словами, три чверті громадян країни визнають, що їхні прибутки скоротилися порівняно з січнем 2022 року.
Найгірше економічне становище у ВПО, але є й позитивні тенденції. Якщо влітку працювали та отримували дохід лише 30% переселенців, то до грудня ця цифра збільшилась до 40%. Хоча це набагато менше, ніж у середньому по країні (60%).
За її словами, номінальна середня зарплата від початку агресії знизилася приблизно на 5%. У приватному секторі зарплати скоротилися сильніше, ніж у державному. Значно звузився і ринок праці.
Безробіття
Зазначається, що до грудня близько 2,6 млн українців мали офіційний статус безробітного. Приблизний рівень реального безробіття – 30% населення працездатного віку. Це означає, що без роботи 5 млн. людей.
Проблеми з працевлаштуванням є навіть у престижному та високооплачуваному IT, де кількість вакансій зараз у рази менша за охочих отримати роботу.
Як мають намір вирішувати проблему?
Одним із варіантів вирішення проблеми безробіття в уряді бачать «Армію відновлення», але там сьогодні працевлаштовано лише близько 3300 ВПО. Ще один варіант — програм мікрогрантів та малих грантів для ВПО та малого та середнього бізнесу «єРобота», нагадав торговий представник України Тарас Качка.