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ЄЦБ попередив про падіння ВВП, зростання інфляції та ослаблення євро

ЄЦБ попередив про падіння ВВП, зростання інфляції та ослаблення євро
Фото: Pixabay

Згідно з прогнозом Європейського центрального банку (ЄЦБ) очікується, що середньорічне зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) єврозони наступного року суттєво уповільниться – з 3,4% у поточному до 0,5% у 2023 році, але після цього почне відновлюватись – до 1,9% та 1,8%. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex, повідомляє Дзеркало тижня.

Незважаючи на зниження вартості енергоносіїв, інфляція продовжить зростання – у 2023 році на 6,3%. В ЄЦБ вважають, що інфляція повернеться до цільових значень не раніше 2025 року. ЄЦБ вважає, що «стеля» цін на нафту і газ буде ефективною.

Головним викликом для економіки єврозони стане нестача енергоресурсів. Останні можуть бути не просто дорогими, а й у дефіциті. Це спричинить зниження обсягів промислового виробництва та зростання безробіття.

Порушення логістики постачання природного газу та холодна зима здатні спровокувати чергове подорожчання «блакитного» палива. В умовах обмеженої пропозиції заповнити сховища перед зимою 2024 буде ще складніше. Це може призвести до необхідності нормування споживання електроенергії, особливо якщо проблеми в атомній енергетиці Франції не будуть вирішені найближчим часом.

Попит на європейську продукцію на зовнішніх ринках знижуватиметься через уповільнення глобальної економічної активності. Лише зняття карантинних обмежень у Китаї та «перезапуск» його промисловості надасть світовій торгівлі імпульсу для зростання, який підтримає експорт країн єврозони. Однак у базовому сценарії «сильний» євро негативно позначиться на сальдо торговельного балансу ЄС.

У валютній парі EUR до USD було сформовано новий рівень опору — 1,0693. Підтримкою є позначка 1,0502. При цьому, на думку аналітика, суттєве посилення EUR є малоймовірним. Якщо підтримка буде пробита, євро може послабитись до рівня 1,0255. З погляду монетарної політики долар США зараз повністю домінує над євро. Будь-які зміни можу відбутися лише у разі різкого зниження темпів зростання інфляції. У своєму прогнозі на 2023 рік ЄЦБ очікує, що EUR торгуватиметься до USD на рівні 1,0300.

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