Київ повертається до стабілізаційний графіків відключень світла – ДТЕК

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Ситуація з постачанням електроенергії в Києві стабілізувалась – столиця повертається до графіків стабілізаційних відключень електроенергії. Про це повідомили в ДТЕК Київські електромережі.

"Спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві. Сьогодні повертаємось до графіків стабілізаційних відключень, що розміщені на сайті" , – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що графіків зможуть дотримуватись у разі, якщо не буде нових атак.

"Разом з тим, після того, як світло з’явилось всі одночасно вмикають велику кількість енергоприладів. Через це виникає багато аварій на розподільчих мережах. Наші бригади в режимі 24/7 проводять ремонти і відновлюють постачання світла" , – додали в операторі.

У ДТЕК закликали споживачів відразу після того, як світло з’явилось вмикати енергоємні прилади по черзі – спочатку скористатись одним, потім відключити його і користуватись іншим.