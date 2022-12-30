Резніков про Росію: демілітаризація терористичної країни йде за планом
Українські військові збивали, збивають і будуть збивати російські БПЛА, ракети, літаки та гелікоптери. Країна-агресор "демілітаризується за планом", повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.
"Ми збивали, збиваємо і будемо збивати в небі російські безпілотники, ракети, літаки та вертольоти. Використовуватимемо все: від старих ПЗРК до сучасних комплексів Patriot. Ми захищаємо свою землю. Терористична держава демілітаризується "за планом", - написав Резніков та додав відео знищення однієї із російських ракет.
Нагадаємо, що вчора Росія під час масованої атаки випустила по Україні 70 ракет, з яких 58 бійці протиповітряної оборони знищили.
Додамо, що з початку повномасштабної війни росіяни вже втратили 711 крилатих ракет, 1740 БПЛА та 283 літаки.