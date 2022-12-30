"Нафтогаз" оприлюднив перелік АЗС, що працюватимуть в умовах блекауту

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Заправки брендів U.GO та Укрнафта, що є частиною державної Групи "Нафтогаз", обладнані генераторами, та готові працювати в умовах блекауту, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Як зазначили в прес-службі, 579 заправки розташовані 20 областях України та м. Києві. З повним переліком автозаправних станцій можна ознайомитись за посиланням﻿.

Нагадаємо, за ініціативи НБУ була створена об’єднана мережа відділень банків України Power Banking, які будуть працювати та надавати необхідні послуги клієнтам навіть під час блекауту.

Мережа Power Banking налічує вже понад 1 000 відділень, забезпечених альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом.

На сьогодні мережа Power Banking об’єднує всі 14 системно важливі банки, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку.