Шмигаль: Україна отримала чергову партію Starlink від Польщі

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Україна отримала чергову партію Starlink - 30 грудня вони відправляться в "Пункти незламності", а також для підтримки медичної й енергетичної сфери, повідомляє Економічна правда.

Про це написав у Telegram прем’єр Денис Шмигаль.

"Дуже важливо, щоб українці залишалися на зв'язку з близькими, а критична інфраструктура продовжувала працювати, попри найскладніші ситуації" , - заявив Шмигаль.

"Хочу подякувати братському польському народові, польському уряду та прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому за швидку допомогу в кризовий час, яка без зволікань була надана" , - додав прем'єh/

За його словами, це вже третя партія Starlink, яку Україна отримує від Польщі. І перша частина великої партії, яку чекають до кінця січня.

Нагадаємо:

Україна уклала угоду з компанією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання тисяч додаткових антен Starlink - більше 10 тисяч антен будуть відправлені в Україну в найближчі місяці.