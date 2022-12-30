Шмигаль: Україна отримала чергову партію Starlink від Польщі
Україна отримала чергову партію Starlink - 30 грудня вони відправляться в "Пункти незламності", а також для підтримки медичної й енергетичної сфери, повідомляє Економічна правда.
Про це написав у Telegram прем’єр Денис Шмигаль.
"Дуже важливо, щоб українці залишалися на зв'язку з близькими, а критична інфраструктура продовжувала працювати, попри найскладніші ситуації", - заявив Шмигаль.
"Хочу подякувати братському польському народові, польському уряду та прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому за швидку допомогу в кризовий час, яка без зволікань була надана", - додав прем'єh/
За його словами, це вже третя партія Starlink, яку Україна отримує від Польщі. І перша частина великої партії, яку чекають до кінця січня.
Нагадаємо:
Україна уклала угоду з компанією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання тисяч додаткових антен Starlink - більше 10 тисяч антен будуть відправлені в Україну в найближчі місяці.