Куліба: Україна стала заручницею Орбана за отримання коштів ЄС
Україна стала заручницею Віктора Орбана у боротьбі угорського прем'єра за отримання заморожених коштів ЄС, повідомляє Ділова столиця.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю Politico.
"Угорщина грає у власну гру. Вона взяла Україну в заручники у своїй боротьбі за гроші, які, на її думку, Комісія їм винна", — сказав Кулеба.
Нагадаємо, що 12 грудня блок уклав угоду з Угорщиною щодо подолання вето Будапешта на пакет допомоги у розмірі 18 мільярдів євро для постраждалої від війни України.
В обмін на зняття вето країни-члени погодилися зменшити суму коштів ЄС для Угорщини, які були заморожені через проблеми з верховенством права, з 7,5 до 6,3 мільярда євро.
За словами Кулеба, є і позитивна сторона того, що сприймалося у світі як перемога Орбана над рештою ЄС.
"Хороша новина полягає в тому, що Комісія знайшла спосіб, як зробити цю фінансову допомогу Україні можливою без забезпечення голосування Угорщини, тож тепер ми знаємо, що для критичних випадків є рішення" – зазначив він.
Він додав, що Україна очікує побачити перший транш багатомільярдного пакету допомоги вже наступного місяця.
"Ми цінуємо всю допомогу, яку ми отримуємо, але питання часу — це завжди проблема. Коли ви ведете війну, все потрібно ще вчора", — сказав міністр.
Як повiдомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна в Україні завершиться, коли Сполучені Штати перестануть давати зброю та гроші.