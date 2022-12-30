Куліба: Україна стала заручницею Орбана за отримання коштів ЄС

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Україна стала заручницею Віктора Орбана у боротьбі угорського прем'єра за отримання заморожених коштів ЄС, повідомляє Ділова столиця.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю Politico.

"Угорщина грає у власну гру. Вона взяла Україну в заручники у своїй боротьбі за гроші, які, на її думку, Комісія їм винна" , — сказав Кулеба.

Нагадаємо, що 12 грудня блок уклав угоду з Угорщиною щодо подолання вето Будапешта на пакет допомоги у розмірі 18 мільярдів євро для постраждалої від війни України.

В обмін на зняття вето країни-члени погодилися зменшити суму коштів ЄС для Угорщини, які були заморожені через проблеми з верховенством права, з 7,5 до 6,3 мільярда євро.

За словами Кулеба, є і позитивна сторона того, що сприймалося у світі як перемога Орбана над рештою ЄС.

"Хороша новина полягає в тому, що Комісія знайшла спосіб, як зробити цю фінансову допомогу Україні можливою без забезпечення голосування Угорщини, тож тепер ми знаємо, що для критичних випадків є рішення" – зазначив він.

Він додав, що Україна очікує побачити перший транш багатомільярдного пакету допомоги вже наступного місяця.

"Ми цінуємо всю допомогу, яку ми отримуємо, але питання часу — це завжди проблема. Коли ви ведете війну, все потрібно ще вчора" , — сказав міністр.

Як повiдомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна в Україні завершиться, коли Сполучені Штати перестануть давати зброю та гроші.